Yüksekova'da havalimanının pisti zorlu hava şartlarına rağmen ulaşıma hazır tutuluyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ilçede, ulaşımda aksamalar yaşanırken, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın pisti ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleriyle temizlenerek her an kullanıma hazır tutuluyor.

Yağışa ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede, havalimanının pistinin buz tutmaması için çalışıyor.

Bu çalışmalarla yolcuların da hava ulaşımında mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 uzman personel, 7 kar küreme, 4 rotatif, 2 buz önleyici, 2 greyder ve yükleyici makinelerle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçak seferlerinin aksamaması için gece gündüz çalışma yürütülüyor.