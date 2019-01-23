Yüksekova'da Hayat Dondu
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 26 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde eksi 26 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi.
İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle gölet ve barajlar donarken, bina saçaklarında ise iki metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Hayatın adeta durma noktasına geldiği ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı ilçede, etkili olan sis ise trafiği olumsuz etkiliyor. Bazı evlerin kara gömüldüğü ilçede, araçlar ise soğuk havaya karşı brandayla korunuyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
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