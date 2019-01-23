Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Hayat Dondu

Yüksekova'da Hayat Dondu

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 26 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi.

Yüksekova'da Hayat Dondu, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 26 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi.

İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle gölet ve barajlar donarken, bina saçaklarında ise iki metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Hayatın adeta durma noktasına geldiği ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı ilçede, etkili olan sis ise trafiği olumsuz etkiliyor. Bazı evlerin kara gömüldüğü ilçede, araçlar ise soğuk havaya karşı brandayla korunuyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de Yürüyüşe Çıkan Öğrenciler, Bölgede Benzeri Olmayan Bir Mağara Buldu Son Dakika! RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi

Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başladı 24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:03:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Hayat Dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]