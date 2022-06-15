Yüksekova'da hayran bırakan dolunay - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da hayran bırakan dolunay

15.06.2022 09:08

Yüksekova'da hayran bırakan dolunayHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin semalarında kızıl rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da hayran bırakan dolunay

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin semalarında kızıl rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı.

Yüksekova semalarında görülen dolunayın bulutlarla birleşmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıl rengiyle Cilo Dağlarının arkasında hakim bir şekilde duran dolunayın güzelliğini görenler, dolunayın o eşsiz görüntüsünü telefonlarına kaydettiler.

Dolunayın en büyük ve en güzel halini görme fırsatını yakaladıklarını ifade eden Hacı Turan Baran isimli vatandaş, "Yüksekova semalarında çıkan dolunay, bulutlarla beraber muazzam bir görüntü sundu. Her gün farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyorduk. Bugün ise dolunayın en büyük halini izledik. Muazzam bir güzellik zevki veriyor. Kızıl ve dev haline hayran bırakıyor. Doyasıya izleme keyfini yakaladık. En güzel tarafının ise akşam saatlerinde Cilo Dağlarının arkasında batması olduğunu diyebiliriz" dedi.

Yüksekova'da hayran bırakan dolunay
Yüksekova'da hayran bırakan dolunay
Yüksekova'da hayran bırakan dolunay
Yüksekova'da hayran bırakan dolunay
YORUMLAR
500
Yüksekova'da adeta çamur yağdı Yüksekova'da adeta çamur yağdı Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da hayran bırakan dolunay - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:06 NATO'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya açıklaması: Endişelerini ciddiye almak zorundayız, Türkiye ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:48 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 09:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da hayran bırakan dolunay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement