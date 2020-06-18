Yüksekova'da haziran ayında karla mücadele - Son Dakika

Yüksekova'da haziran ayında karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları haziran ayında da sürüyor.

Yüksekova'da haziran ayında karla mücadele, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları haziran ayında da sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı bölgede çalışma yürüten iş makineleri, kar kütlelerinin arasında kayboluyor.

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 20 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör ve dozer kullanmak zorunda kalıyor. Yolun ancak 2 hafta içerisinde tamamen açılabileceği belirtildi.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da haziran ayında karla mücadele - Son Dakika

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