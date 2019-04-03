Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Heyelan 3 Köyün Yolunu Kapattı

Yüksekova'da Heyelan 3 Köyün Yolunu Kapattı

37 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, 3 köye ulaşım kapandı.

Yüksekova'da Heyelan 3 Köyün Yolunu Kapattı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, 3 köye ulaşım kapandı.

İlçede dün etkili sağanak nedeniyle bağlı Dilektaş, Bağdaş ve Kazan köylerinin yolunda bugün heyelan ve çökme meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından yumuşayan kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan Rıfat Ertunç, heyelan nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "Heyelanla birlikte yolda yarıklar oluşmuş. Yolda ciddi kayma meydana geldiğini gördükten sonra durumu Yüksekova Şantiye şefliğine bildirdim. Şimdi iş makineleri yolun güzergahını değiştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:28 Kaynak: DHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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