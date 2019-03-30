Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Heyelan Sonucu Yola Kaya Parçaları Düştü

Yüksekova'da Heyelan Sonucu Yola Kaya Parçaları Düştü

1 saat önce

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Altınbaşak mezrasının yoluna heyelan sonucu düşen kayalar, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlendi.

Yüksekova'da Heyelan Sonucu Yola Kaya Parçaları Düştü, System.String[]
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Altınbaşak mezrasının yoluna heyelan sonucu düşen kayalar, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlendi.

İlçeye bağlı 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünün Altınbaşak mezrasında yoğun kar yağışın ardından heyelan sonucu mezraya giden yola kaya parçaları düştü. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, Akpınar köyünün Altınbaşak mezrasına ulaşarak 2 saat çalışmanın ardında yolu tekrar ulaşıma açtı.

Köy halkı ise İl Özel İdarenin zorlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

Altınbaşak, Akpınar, Yüksekova, Güncel
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