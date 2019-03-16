Yüksekova'da Heyelandan Kapanan Köy Yolu Açıldı
2 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelanda büyük kaya parçasının kapattığı Keçili köyünün yolu ulaşıma açıldı.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde meydana gelen heyelanda büyük kaya parçasının kapattığı Keçili köyünün yolu ulaşıma açıldı.
Yüksekova ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Keçili köyünde son günlerde meydana gelen yağışlar, heyelana neden oldu. Bugün sabah saatlerinde dağdan kopan, tonlarca ağırlığındaki kaya parçası ve toprak köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla, yol yeniden ulaşıma açıldı.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:31 Kaynak: DHA
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