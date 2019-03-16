Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Heyelandan Kapanan Köy Yolu Açıldı (2)

Yüksekova'da Heyelandan Kapanan Köy Yolu Açıldı (2)

1 saat önce

KAYA PARÇALARI ÇUKURCA YOLUNU DA KAPATTIKar ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle Hakkari-Çukurca karayoluna da dağlardan kopan kaya parçaları düştü.

Yüksekova'da Heyelandan Kapanan Köy Yolu Açıldı (2), System.String[]
KAYA PARÇALARI ÇUKURCA YOLUNU DA KAPATTI

Kar ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle Hakkari-Çukurca karayoluna da dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Karayolunun 12'nci kilometresine düşen tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yolu kısmen trafiğe kapattı. Yol, Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:01 Kaynak: DHA

Kar, Çukurca, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de Kaçak Yollarla Ülkeye Getirilen Yılan Zehri Ele Geçirildi Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:23:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Heyelandan Kapanan Köy Yolu Açıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]