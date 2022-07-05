Hilalin büyük haline hayran kaldığını belirten Hasım Han, "İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım bu hilalin büyüklüğüne. Bitmesin bu manzara güzelliği. Doyasıya bakma fırsatımız oldu. Bizde balkonda keyfini çıkarttık" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da hilal güzelliğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika

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