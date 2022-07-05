Yüksekova'da hilal güzelliğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika
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Yüksekova'da hilal güzelliğiyle göz kamaştırdı

05.07.2022 10:52

Yüksekova'da hilal güzelliğiyle göz kamaştırdı Hakkari Yüksekova ilçesinin semalarında akşam saatlerinde çıkan hilal hayran bıraktı.

Yüksekova'da hilal güzelliğiyle göz kamaştırdı

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova ilçesinin semalarında akşam saatlerinde çıkan hilal hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan hilal, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Cilo Dağlarının üzerinde duran hilal, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Hilalin büyük haline hayran kaldığını belirten Hasım Han, "İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım bu hilalin büyüklüğüne. Bitmesin bu manzara güzelliği. Doyasıya bakma fırsatımız oldu. Bizde balkonda keyfini çıkarttık" dedi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da hilal güzelliğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika

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