Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes
Son Dakika Güncel Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

7 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.


Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu tarafında düzenlenen kermese Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Kepenek de katıldı. İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlenen kermeste yöresel yemekler, elbiseler yer aldı.


Okulun yönetimi ve okul aile birliğinin organize ettiği kermese katılan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, öğrenci ve veliler tarafından yapılan yemekler ve yöresel giyim hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Rusya'nın ortak devriyesinin ilk ayağı sonlandı
Kim Kardashian, sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasını "Zafer" olarak nitelendirdi Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı AK Parti İl Başkanı Ethem Taş: Selahattin Demirtaş'ın eserinin festivalde yer alması üzücü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]