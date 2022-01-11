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YÜKSEKOVA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

YÜKSEKOVA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

11.01.2022 18:36

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kişi yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kişi yaralandı.

Yüksekova'da dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflar bugün ilçe merkezinde karşılaşınca yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada her iki gruptan 3 kişi silahla, 1 kişi ise aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerindeki bazı işyerlerinin camlarının da kırıldığı kavgada polis ekipleri, tarafları ayırmak için TOMA'larla basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. 3'ü silahla olmak üzere 4 yaralı tedavilerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polisin kavga ile ilgili yaptığı çalışma sonucu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülürken, taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ

Kalabalıktan detaylar

Sağa sola koşan vatandaşlar

Polis ekiplerin müdahalesi

TOMA basınçlı su kullanması

Çarşı merkezinin kapanması

Çevreden detaylar

HABER Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

YÜKSEKOVA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI
YÜKSEKOVA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI
YÜKSEKOVA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI
YÜKSEKOVA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

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Yüksekova, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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