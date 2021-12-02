YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış lastiği taktıran sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. 1 Aralık'tan itibaren özellikle ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğine, özel araç sahipleri yoğun ilgi gösteriyor. İlçede 20 yıldır oto lastik işini yapan Hadi Arslan, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış lastiklerine yoğun ilgi olduğunu, bu nedenle siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüler, ikinci el kış lastği takmak için oto lastikçilerin önünde sıraya girdi. Sıfır lastik fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte, sürücüler daha çok ikinci el lastikleri tercih ediyor. İlçede 20 yıldır oto lastikçilik yapan Hadi Arslan, sürücülerin daha çok ikinci el lastikleri tercih ettiklerini, bu nedenle siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Arslan,"Havaların soğumasıyla beraber yoğun bir talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Sıfır lastikler çok pahalı olduğu için vatandaşlar, ikinci el lastikleri tercih ediliyor. İkici el lastiklere de yetiştiremiyoruz. Transit grupları olsun taksilerde olsun taleplere yetişemiyoruz. Bu sene bin lastikle girdik. Bin lastik yeter diye düşünmüştük. Daha kar düşmeden elimizdeki bütün lastikleri tükettik. "dedi.