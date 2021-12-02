Üye Girişi
YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ

02.12.2021 10:57

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış lastiği taktıran sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış lastiği taktıran sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. 1 Aralık'tan itibaren özellikle ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğine, özel araç sahipleri yoğun ilgi gösteriyor. İlçede 20 yıldır oto lastik işini yapan Hadi Arslan, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış lastiklerine yoğun ilgi olduğunu, bu nedenle siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüler, ikinci el kış lastği takmak için oto lastikçilerin önünde sıraya girdi. Sıfır lastik fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte, sürücüler daha çok ikinci el lastikleri tercih ediyor. İlçede 20 yıldır oto lastikçilik yapan Hadi Arslan, sürücülerin daha çok ikinci el lastikleri tercih ettiklerini, bu nedenle siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Arslan,"Havaların soğumasıyla beraber yoğun bir talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Sıfır lastikler çok pahalı olduğu için vatandaşlar, ikinci el lastikleri tercih ediliyor. İkici el lastiklere de yetiştiremiyoruz. Transit grupları olsun taksilerde olsun taleplere yetişemiyoruz. Bu sene bin lastikle girdik. Bin lastik yeter diye düşünmüştük. Daha kar düşmeden elimizdeki bütün lastikleri tükettik. "dedi.

YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ
YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ
YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ
YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ

Yüksekova, Hakkari, Tragger, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı 10:55 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! 10:49 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı 10:29 Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti 00:53 Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti

Son Dakika Haberleri
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
10:17 Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!
Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı         
10:59
Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir         
10:54
Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi! Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!         
10:47
Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu         
10:38
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:06:37. #1.13#
SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ EL KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement