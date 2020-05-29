Yüksekova'da ilk cuma namazı, halı sahada kılındı - Son Dakika

HAKKARİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle ibadete ara verilmesinin ardından, normalleşme süreciyle birlikte cuma namazı kılınmaya başlandı. Yüksekova ilçesindeki ilk cuma namazı, halı sahada kılındı.

İlçe merkezindeki Şemsettin Onay Lisesi Bahçesinde bulunan halı sahaya gelen vatandaşlar sosyal mesafenin ayarlandığı alana seccadelerini sererek, 74 gün aradan sonra ilk cuma namazını eda etti. Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin belirlediği kurallara uyarken, alana girenlerin ateşleri ölçüldükten sonra görevliler tarafından isim ve cep telefonları da kaydedildi.