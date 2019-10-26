Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı

Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı

1 saat önce

Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatın çökmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatın çökmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olan, öğleden sonra Yüksekova ilçesinde bağlı Dilaktaşı köyünde meydana geldi. İnşaat çalışmaları süren Celil Baran'a ait tek katlı evine beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi. Olayda inşaatta çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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