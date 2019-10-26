Yüksekova'da inşaat çöktü: 5 yaralı
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları süren tek katlı eve beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi. Olayda inşaatta çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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