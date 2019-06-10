Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit
3 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı
mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" denildi.
(İHA)
Almanya'da camilere yönelik çirkin saldırı! 50 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar
Etkisiz hale getirilen terörist, Merasim Sokak saldırısındaki 29 şehidin faili çıktı!
Mali'de köye silahlı saldırı: 100'ün üzerinde ölü var
PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı