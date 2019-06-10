Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit
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Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

3 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Yüksekova, İşçi, Güncel
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