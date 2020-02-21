Yüksekova'da iş yeri sular altında kaldı - Son Dakika

Yüksekova'da iş yeri sular altında kaldı
13 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde derenin taşması sonucu bir iş yeri sular altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde derenin taşması sonucu bir iş yeri sular altında kaldı.
İlçenin Kültür Caddesi'nde Übeyit Kartal isimli esnafa ait mobilya mağazası, derenin taşması sonucu sular altında kaldı. Maddi zararı olduğunu ifade eden Übeyit Kartal, "Dükkanımızı su basmış. Karın erimesiyle taşan derenin suyu dükkanımıza girdi. Büyük çapta mobilyam zarar gördü" dedi. - HAKKARİ
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