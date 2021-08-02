Yüksekova'da iş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonucu bazı iş yerlerini su bastı. Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle esnafa destek oldu.

Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Yüksekova'nın birçok noktası sulara gömüldü. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasını da su basarken, tavanından da suların gelmesiyle iş yerinde çökme meydana geldi. İş yeri sahibi Fahrettin Tüner ve çalışanları suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterirken, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle suyu tahliye çalışmalarına destek verdi.

Büyük maddi zarara uğradığını belirten Fahrettin Tüner, "Yağışın başlamasıyla birlikte tahliye boruları suyu taşıyamadı, dolayısıyla tavanımız çöktü. Yapılan istinaf duvarı arkaya su vermesiyle orası da patladı. Zemin katta olmanın dezavantajları var. Bizde bundan nasibimizi aldık. Defalarca belediyeyi aramamıza rağmen herhangi bir destek gelmedi. Suyu tahliye etmek için destek verilmedi. Bir tane vidanjör gönderildi, fakat 6 metrelik borusu vardı ve içeriye yetişemediği için suyu tahliye edemedi. Bizde kendi gücümüzle suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Zararımız büyük, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çoğaç ise, "Yüksekova'da kısa süreli yaşanan yağışlardan sonra esnafımız çok zor durumda. Bu yağışlardan dolayı en büyük sıkıntıyı esnafımız yaşıyor. Birçok noktada su boruları tahliye noktasında işlevsiz kalıyor. İş yerini su basan esnafımızın maddi zararı çok, çünkü giyim eşyaları sular altında kaldı. Bir an önce belediyenin bu boruları kontrol edip onarması lazım. Tekrardan tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

(Metin Tek/İHA)