Yüksekova'da istihdam edilecek 105 kişi kurayla belirlendi - Son Dakika

Yüksekova'da istihdam edilecek 105 kişi kurayla belirlendi
13.10.2020 13:11
Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 105 kişi kurayla belirlendi.
Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 105 kişi kurayla belirlendi.
Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla okullarda 6 ay süreyle temizlik işlerinde istihdam edileceklerin belirlenmesi için Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 105 kişilik asil ve 125 kişilik yedek liste belirlendi.
Kurada isimleri çıkan kişilerin şartlarının uygun olması durumunda Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda işe başlayacağı bildirildi.
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