Yüksekova'da İstinat Duvarı Çöktü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışlara dayanmayan istinat duvarı çöktü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışlara dayanmayan istinat duvarı çöktü.



Esendere yolu üzerinde bulunan istinat duvarı, günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, çöken duvarın enkazının kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.



Vatandaşlar ise, duvarın tekrar onarılmasını istediler. - HAKKARİ

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