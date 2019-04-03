Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da İstinat Duvarı Çöktü

Yüksekova'da İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışlara dayanmayan istinat duvarı çöktü.

Yüksekova'da İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışlara dayanmayan istinat duvarı çöktü.

Esendere yolu üzerinde bulunan istinat duvarı, günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, çöken duvarın enkazının kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Vatandaşlar ise, duvarın tekrar onarılmasını istediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:02 Kaynak: İHA

Esendere, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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