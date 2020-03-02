Yüksekova'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Yüksekova'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.

Yüksekova'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova'ya bağlı Akpınar Köyü Duranlar Mezrası'nda kaçak malzemeler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada 742 av tüfeği, 194 av tüfeği kabzesi, 20 havalı tüfek, 15 kurusıkı tabanca, 7 bin 500 ses mermisi, 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara, 100 kilogram yaprak tütün, 457 tarım ilacı, 1950 tıbbi ilaç, 10 bin 500 medical ağız maskesi, 56 elektrikli şofben, 18 farklı ebatlarda halı ve bin kolonya ele geçirildi. Konu ile ilgili 6 şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.


Yüksekova, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:59 Kaynak: DHA
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