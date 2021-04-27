Yüksekova'da ekime kadın eli değdi - Son Dakika

Yüksekova'da ekime kadın eli değdi

27.04.2021 10:37

Yüksekova'da ekime kadın eli değdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ekim seferberliği başlattı.

Yüksekova'da ekime kadın eli değdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ekim seferberliği başlattı.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği bünyesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üyesi 8 kadın, ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyündeki 33 dönüm araziye nohut ekimi gerçekleştirdi. Ekim seferberliği için düzenlenen programa katılan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de kadınlarla toprağa tohum serpti.

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, kooperatif öncülüğünde nohut ekimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 33 dönümlük arazide ilk ekimlerini yaptılar. Bizde onların yanında olmaya çalıştık. Kendilerini tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarısı gittikçe artıyor. Kadınların eliyle, bereketiyle bu topraklarda ürünlerin daha güzel yeşereceğine inanıyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum. Bu sene valiliğimiz üzerinde çiftçilerimize nohut desteği yapıldı" dedi.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ise kadınların öncülüğünde çalışımların süreceğini belirterek, "Topraklarımızı tekrardan ekime kazandıracağız. Kadınlarımız öncülük yapacak, bizde onlara hizmet yapacağız. Bugün 33 dönümlük alanda nohut ekimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra daha güzel bir Yüksekova olacak. Tüm ürünleri Yüksekova'da yetiştireceğiz ve bundan sonra kendi ürettiklerimizi piyasaya süreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekim seferberliğinde yer alan Özen Karael de, kooperatif olarak ilk tohumları toprakla buluşturduklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra devamını da getireceğiz. Bu yaptığımız seferberlik tüm kadınlarımıza iş istihdamını sağlayacaktır. Bununla güzel ilerleyeceğiz ve hedeflerimiz büyük olarak bize dönecek. Bundan sonra tek amacımız üretim olacak. Toprak biz kadınların eliyle de hayat bulacak" şeklinde konuştu.

Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Eylem Şener ise 33 dönümlük alanda nohut ektiklerini söyleyerek, "Bundan sonra 33 dönümlük araziye de fasulye ekeceğiz. Bizim tek amacımız artık dışarıdan değil, kendi ilçemizde ürettiklerimizle faaliyete geçmektir. Kendi sebzemizi, meyvemizi kendimiz üreteceğiz. Bu çalışmalara yönelik tüm çabalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu seferberliğe tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Biz kadınlar beraber daha güç olduğumuza inanıyoruz. Biz her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Tüm kadınlarımızı kooperatifimize bekliyoruz" diye konuştu.

Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi
Yüksekova'da ekime kadın eli değdi

Kooperatif, Yüksekova, Hakkari, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da ekime kadın eli değdi - Son Dakika


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