YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ

25.05.2021 11:32

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ekim seferberliği başlattı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ekim seferberliği başlattı. Kadınlar ilçeye bağlı Çukurca köyünde 60 dönüm araziye fasulye tohumunu ekerek, toprakla buluşturdu.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği bünyesinde 5 ay önce kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üyesi 30 kadın çiftçi, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyündeki 60 dönüm araziye fasülye ekimi yaptı. Ekim için düzenlenen programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kadın çiftçiler katıldı. Kaymakam Doğramacı'nın kullandığı traktörürle tarlalara fasulye tohumları barakıldı.

'KADIN İSTERSE HER ŞEY OLUR'

Kaymakam Osman Doğramacı, kadınların bu proje ile geleceğini yazacağına inandığını söyleyerek, Bu da üretimle başlayacak. Destar Kadın Kooperatifi de, bu noktada önemli bir eksikliği doldurmak üzere ortaya çıkmışlar. Kadınlarımız 60 dönüm araziye de fasulye ekiyorlar. Köylere tohum desteğimiz var. Bu desteklerden kooperatiflerimizin faydalanmasında mutlu oluyoruz. Üreten, ürettiğiyle gelişen ve bu gelişmeyi de her alana yansıtan bir Yüksekova göreceğiz. Kadınlarımızın eli değdiği her şey daha güzel olacak. Kadın isterse her şey olur. Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır dedi.

'TOPRAĞA NE EKERSENİZ ONU BİÇERSİNİZ'

Destar Kadın Kooperatifi Derneği Başkanı Eylem Şener ise, Yüksekova'da artık toprağa kadın eli değdiğini belirterek, Kadının eli değdiği her yer berekettir. Toprağa ne ekerseniz onu biçersiniz. Yüksekova'da artık toprağa kadın eli değiyor. Kadının eli toprağa değmesini tercih ettik. Amacımız, ilçeyi tarım alanına dönüştürmek. Gelecek yıl inşallah çeşitlerimiz çok fazla artacak. Biz bu işe başlarken 8 kadın vardı. Şu an 30 kadın çiftçi ile bu işi yapıyoruz. Hedefimiz dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmak, tarıma olan talebi arttırmaktır diye konuştu.

YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ

Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA KADIN ELİYLE EKİM SEFERBERLİĞİ - Son Dakika


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