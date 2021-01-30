Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı

Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı

30.01.2021 23:10

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan nedeniyle yolu kapanan Dağdibi köyünde mahsur kalan kalp hastası Tatar İrinç (74), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan nedeniyle yolu kapanan Dağdibi köyünde mahsur kalan kalp hastası Tatar İrinç (74), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde oturan Tatar İrinç, akşam saatlerinde rahatsızlandı. İrinç'in yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden köye ulaşamadı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşamaması üzerine Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Şantiye Şefliliği Karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Hastaya ulaşmak için karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler 2 saatlik bir çalışma sonucunda  eve ulaşarak kalp hastası Tatar İrinç'i ambulansa bindirilerek, tedavi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü.Köye gelen ekiplere teşekkür eden hasta yakını Siyacan Orbey, "Kar yağışı nedeniyle yolumuz kapandı. Sabah saatlerinde durumu 112'ye ve Yüksekova şantiye şefliğine bildirdik. Yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile köye ulaştılar. Allah devletimize zeval vermesin. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak hastamızı alıp, hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Yüksekova, Tatar, Kalp, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Depremler Kozmik Radyasyon ile İlişkili Olabilir
00:25 Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik ekibine katılacak iddiası
00:21 Yapılan bir araştırma depremlerin önceden tahmin edilebileceğini gösterdi
00:21 Deneyimli hocanın yardımcısı olacak! Burak Yılmaz, Süper Lig devine imzayı atıyor
00:17 Güngören Belediye Başkanı Demir'in Sokakta Senegalli Saat Satıcısıyla Diyalogu Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı
00:13 Belediye başkanının Senegalli saatçiyle diyaloğu izleyenlere tebessüm ettirdi
23:46 Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı
23:41 Manisa'da dev tesis alev alev yanıyor! Akşam saatlerinde başlayan yangın, hala söndürülemedi
23:01 Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
22:57 Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 00:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement