Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kamyonet Dereye Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yüksekova'da Kamyonet Dereye Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yüksekova'da Kamyonet Dereye Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Dilektaşı köyü yakınında plakası öğrenilemeyen Yaşar Arslan idaresindeki kamyonet, dereye devrildi.

Kazada sürücü Arslan öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:27 Kaynak: AA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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