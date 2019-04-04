Yüksekova'da Kamyonet Dereye Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Dilektaşı köyü yakınında plakası öğrenilemeyen Yaşar Arslan idaresindeki kamyonet, dereye devrildi.
Kazada sürücü Arslan öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:27 Kaynak: AA
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