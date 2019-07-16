Yüksekova'da kamyonet takla attı: 2 yaralı
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde takla atan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova- Şemdinli
yolu üzerinde takla atan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GR 5306 plakalı kamyonet, Yüksekova ilçesinden Şemdinli istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ
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