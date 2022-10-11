YÜKSEKOVA'DA, KAPALI YÖNTEMLE İLK BÖBREK AMELİYATI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Abdulbaki Taşan'a(57), kapalı yöntemle böbrek ameliyatı yapıldı. Fonksiyonu kaybeden Taşan, yapılan başarılı ameliyatla sol böbreği alındı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak taburcu olan Taşan, kendisini ameliyat eden doktora teşekkür etti. Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji uzmanı Op. Dr. Tayfun Çifteci, ilçede ilk kez (Laparoskopik Nefrektomi) yöntemi ile kapalı böbrek ameliyatı yaptıklarını belirterek, Hastamızın sol böbrekte fonksiyon bozukluğu olduğunu tespit ettik. Laparoskopik Nefrektomi yaklaşık 50 kuruş ile 1 lira kadar 3 adet karnından delik oluşturarak, fonksiyonu kaybeden sol böbreğini kapalı bir operasyon yaptık. Sağlığına kavuşan hastamızı şifayla taburcu ettik. dedi.

Böbrek hastalığının yaygın olarak görüldüğü Yüksekova'da yaşayan Abdulbaki Taşan, 9 yıldır çektiği ağrı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkikler sonrasında Taşan'ın sol böbreğinde fonksiyon bozukluğu olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine Üroloji uzmanı Op. Dr. Tayfun Çifteci, hastayı ameliyat yapmaya karar verdi. İlçede ilk kez (Laparoskopik Nefrektomi) yöntemi ile yapılan ameliyatla 9 yıldır böbrek acısı çeken Taşan'ın sol fonksiyon böbreği çıkarıldı. Yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Taşan, bir günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Yüksekova Devlet Hastanesi Üroloji uzmanı Op. Dr. Tayfun Çifteci, ilçede ilk kez (Laparoskopik Nefrektomi) yöntemi ile böbrek ameliyatı yapıldığını belirterek, Hastamızın sol böbrekte fonksiyon bozukluğu olduğunu tespit ettik. Daha önce hasta başka şehirlerde de bu noktada da tedavi olma yolunu tercih etmiş. Ama en sonunda hasta, hastanemizi tercih etmiş. Biz de bu ameliyatı burada yapacağımızı söyledik. Laparoskopik Nefrektomi yaklaşık 50 kuruş ile 1 lira kadar 3 adet karnından delik oluşturarak, fonksiyonu kaybeden sol böbreğini kapalı bir operasyon yaptık. Bu operasyon Hakkari bölgesinde ilk kez Yüksekova Devlet Hastanesinde biz yapıyoruz. Hastamızı şifayla taburcu ettik. dedi.

2013 yılından beri böbreklerinde taş olduğunu belirten Abdulbaki Taşan ise, 'Daha önce İstanbul'da bir hastanede böbrek taşlarımı kırdım. Yeniden rahatsızlığımı hissettim. Bu kez Yüksekova devlet hastanesine gelerek üroloji doktoruna göründüm. Beni muayene eden doktor kapalı ameliyat sol böbreğimi alıp, bir gün sonra taburce etti. Ameliyatım çok güzel geçti. Bir sıkıntı yaşamadım. Kendilerine çok teşekkür ederim. Artık ameliyat için batıya değil, imkanlar olunca kendi memleketinizde, evinizde olabiliyoruz. diye konuştu. (DHA)