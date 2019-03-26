Yüksekova'da Kar
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. İlçede dün başlayan karla karışık yağmur bugün yerini kara bıraktı. Kar
kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği ilçede kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle İpekyolu
ve Van
güzergahında yolculuk yapan sürücülerin zorlandıkları görüldü. Yetkililer, sürücüleri trafikte hız ve mesafelerini korumaları konusunda uyardı. Belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise yolların açık tutulması için gece gündüz çalışıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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