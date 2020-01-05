Yüksekova'da kar en çok çocukları sevindirdi - Son Dakika
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Yüksekova'da kar en çok çocukları sevindirdi

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyündeki öğrenciler, kızak ve bidonlarla gün boyu karda kayarak haftasonu tatilinin keyfini çıkardı.

Yüksekova'da kar en çok çocukları sevindirdi, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyündeki öğrenciler, kızak ve bidonlarla gün boyu karda kayarak haftasonu tatilinin keyfini çıkardı.

Son günlerde soğuk havanın etkisiyle yurt genelinde yağan kar bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirirken birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en çok etkili olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol açma çalışmaları devam ederken, çocuklar yağan karın keyfini çıkardı.  İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlar Cambaz İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, haftasonu tatilinde gün boyu kızak ve bidonlarla kayarak tatilin keyfini çıkardı. Kızaklarla kayan öğrenciler, bu duyumsuz anlarını cep telefonuyla kaydetti.


- Hakkari
Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
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