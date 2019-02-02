Yüksekova'da Kar Kalınlığı 5 Metreyi Geçti
38 dakika önce
Yüksekova'da kar kalınlığı 5 metreyi geçtiHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıksız yağan kar yağışın ardında ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken yüksek kesimlerde 5 metreyi geçti.
Yüksekova
'da kar kalınlığı 5 metreyi geçti
HAKKARİ – Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıksız yağan kar yağışın ardında ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken yüksek kesimlerde 5 metreyi geçti. İş makinelerinin boyu aşan kar kalınlığı ekiplerin işlerini daha da zorlaştırıyor.
Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yüksek kesimlerde 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler zorluk çekmesine rağmen kapanan köy yollarını açıp insanların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyor. Çalışmalar esnasında bazı bölgelerde çığ tehlikesi riskine karşı temkinli davranan ekipler ilçenin tüm köylerine ulaşmak için uğraşıyor. Kar
kalınlığının kar küreme araçları ve iş makinelerinin boyunu geçmiş olması ise ekiplerin işlerini daha da zorlaştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:20 Kaynak: İHA
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