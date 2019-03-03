Yüksekova'da Kar Kalınlığı Kepçenin Yüksekliğini Geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıksız yağan yağışın ardında kar kalınlığı kepçenin yüksekliğini geçti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıksız yağan yağışın ardında kar kalınlığı kepçenin yüksekliğini geçti.



İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 6 metreyi geçti. İş makinelerinin yüksekliğini aşan kar kalınlığı, ekiplerin işlerini de oldukça zorlaştırdı.



İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ederken, yüksek kesimlerde 6 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zor anlar yaşıyorlar. Kapanan köy yollarını açıp insanların hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden ekipler, bazı bölgelerde çığ riskine karşı temkinli davranarak çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. - HAKKARİ

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