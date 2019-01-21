Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Manzaraları

Yüksekova'da Kar Manzaraları

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yüksekova'da Kar Manzaraları, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İlçede aralıklı devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. İnsanlar kadar hayvanları da etkileyen kar yağışı ve soğuk hava, beraberinde seyrine doyulmaz görüntüler de ortaya çıkardı. İlçe merkezini terk etmeyen leylek, donan gölet ve barajlar ile karda kızakla ot taşıyanların yansıdığı fotoğraf kareleri, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

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