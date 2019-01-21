Yüksekova'da Kar Manzaraları
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
İlçede aralıklı devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. İnsanlar kadar hayvanları da etkileyen kar yağışı ve soğuk hava, beraberinde seyrine doyulmaz görüntüler de ortaya çıkardı. İlçe merkezini terk etmeyen leylek, donan gölet ve barajlar ile karda kızakla ot taşıyanların yansıdığı fotoğraf kareleri, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın
Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek