Yüksekova'da Kar Tatili
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.
Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde bugün (Perşembe) öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
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