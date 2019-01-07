Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Tatili

Yüksekova'da Kar Tatili

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okullarında taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Yüksekova'da Kar Tatili, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okullarında taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkez okulları hariç, köy okullarında taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği aktardı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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