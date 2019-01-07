Yüksekova'da Kar Tatili
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okullarında taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okullarında taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkez okulları hariç, köy okullarında taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği aktardı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
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