Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Temizleme Çalışması

Yüksekova'da Kar Temizleme Çalışması

53 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yapıldı.

Yüksekova'da Kar Temizleme Çalışması, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yapıldı.

Yüksekova'da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte seferber olan belediye karla mücadele ekipleri, bu günde çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yürüttü. Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı, çalışmada iş makinelerinin ulaşamadığı kaldırımlarda biriken karlar da bilek gücü ile temizlendi.

Çalışma ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, "Kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz mahallelerde çalışmaları başlattılar. Akşam da devam eden çalışmalarla birlikte bu gün çarşı merkezinde kar temizleme çalışması başlattık. Son yağan karların sulu olmasından dolayı biran önce yolları açma çabası içindeyiz. Söz konusu caddede çalışmalarımızı bitirdikten sonra mahallelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Program doğrultusunda yine çarşı merkezi ara sokaklarda da çalışmalarımıza bir an önce start vereceğiz" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

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