Yüksekova'da kar temizleme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da kar temizleme çalışması - Son Dakika

Yüksekova'da kar temizleme çalışması

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından yol temizleme çalışmalarına başladı.

Yüksekova'da kar temizleme çalışması, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından yol temizleme çalışmalarına başladı.


Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar kardan temizleniyor. Vatandaşların mağdur olmamaları ve ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde başlattıkları kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Yoğun yaşam alanları olan hastane, sağlık ocakları, cami ve okul önlerini temizlemekle başlatılan çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. - HAKKARİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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