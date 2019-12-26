Yüksekova'da kar temizleme çalışması - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından yol temizleme çalışmalarına başladı.



Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar kardan temizleniyor. Vatandaşların mağdur olmamaları ve ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde başlattıkları kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Yoğun yaşam alanları olan hastane, sağlık ocakları, cami ve okul önlerini temizlemekle başlatılan çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. - HAKKARİ