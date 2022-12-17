Hakkari Yüksekova'da kara kış yüzünü gösterdi! Kar yüksekliği 6 metreyi buldu - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da kara kış yüzünü gösterdi! Kar yüksekliği 6 metreyi buldu

17.12.2022 10:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi sonucu açılan yollarda 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor. Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesinin ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

KAR KALINLIĞI 6 METREYİ BULDU

Açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken Ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtığını belirtti. Öte yandan, ekipler ilçe merkezinde yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

Yüksekova'da kar tünellerinin boyu 6 metreyi aştı
Yüksekova'da kar tünellerinin boyu 6 metreyi aştı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da kara kış yüzünü gösterdi! Kar yüksekliği 6 metreyi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da kara kış yüzünü gösterdi! Kar yüksekliği 6 metreyi buldu - Son Dakika
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