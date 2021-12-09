YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞI; 10 KÖY İLE 20 MEZRA YOLU KAPANDI - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı.

Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde çalışma başlattı. İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.