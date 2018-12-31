Yüksekova'da Kar Yağışı
2 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah
saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürüttüğü ilçede, kar yağışının bugün süreceği öğrenildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:44 Kaynak: İHA
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