Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova'da Kar Yağışı

51 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede okullar tatil edilirken, onlarca köy yolu da ulaşıma kapandı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, karla mücadele ekipleri de yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.

10 saat içinde çarşı merkezine geldiklerini belirten Fatih Düzen isimli vatandaş, "Kar yağışı nedeniyle 10 saatte ancak çarşıya gelebildik. Kar yağışı nedeniyle Şemdinli'ye gidemedim. Merkezde de baya bir kar yağmış" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

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