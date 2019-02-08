Yüksekova'da Kar Yağışı
2 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede son 2 gündür etkili olan soğuk hava, bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yağışların ise yarına kadar etkili olacağı belirtildi. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:28 Kaynak: İHA
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