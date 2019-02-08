Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova'da Kar Yağışı

2 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da Kar Yağışı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede son 2 gündür etkili olan soğuk hava, bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yağışların ise yarına kadar etkili olacağı belirtildi. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:28 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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