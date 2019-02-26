Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova'da Kar Yağışı

19 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yüksekova'da Kar Yağışı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Günlerdir soğuk havanın etkili olduğu ilçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için tetikte beklerken, kar yağışının cuma gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:07 Kaynak: İHA

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