Yüksekova'da Kar Yağışı
19 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Günlerdir soğuk havanın etkili olduğu ilçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için tetikte beklerken, kar yağışının cuma gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:07 Kaynak: İHA
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