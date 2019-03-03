Yüksekova'da Kar Yağışı
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam üstü etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde akşam üstü etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı merkezde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 6 metreyi buldu. Kar
yağışı etkili olmasıyla ilçede kısa sürede beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için tetikte beklerken, ilçede kar yağışının Salı gününe kadar süreceği belirtildi.
Diğer tarafta ise yetkililer sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:46 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın Eski Metin Yazarı ve Eski Milletvekili, Dikkat Çeken Pelikan Tweetini Sildi
Adnan Oktar'ın 3 Numaralı Adamı Yakalandı!
Aralarında Milletvekilinde Olduğu Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı
Caminin Önünde Kuran'a ve Hz. Muhammed'e Hakaret Edildi