Yüksekova'da Kar Yağışı
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç gündür yüzünü gösteren güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde üç gündür yüzünü gösteren güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, karla mücadele ekipleri de yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise, kar yağışının pazar gününe kadar aralıklı devam edeceğini bildirdiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:39 Kaynak: İHA
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