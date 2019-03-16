Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova'da Kar Yağışı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Bir anda bastıran yağış, ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Meteroroloji yetkilileri, kar yağışının süreceğini belirtirken, karla mücadele ekipleri ise karayolları ile köy yollarını kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

Sabah, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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