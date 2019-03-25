Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova'da Kar Yağışı

47 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova'da Kar Yağışı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı. Yüksekova Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İlçe halkı, Mart ayının son haftasında yağan kar yağışına şaşırdıklarını söyledi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:49 Kaynak: DHA

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