Yüksekova'da Kar Yağışı
47 dakika önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı. Yüksekova Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İlçe halkı, Mart ayının son haftasında yağan kar yağışına şaşırdıklarını söyledi. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:49 Kaynak: DHA
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