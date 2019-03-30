Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova'da Kar Yağışı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı.

Yüksekova'da Kar Yağışı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı.

İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kalınlığı 10 santimetreyi bulan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatılırken, aşırı buzlanma ve kar yağışına karşı sürücüler uyarıldı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri tarafından ise kar yağışının pazar akşamına kadar süreceği, çarşamba gününe kadar ise karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de yarın yapılacak seçimde vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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