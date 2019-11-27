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Yüksekova'da kar yağışı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava, yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.

Yüksekova'da kar yağışı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava, yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.

Ülke genelinde devam eden pastırma sıcakları, Yüksekova ilçesinde bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer ise, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işlerine ve evlerine giderken zor anlar yaşadılar.

Öte yandan, Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için hazır bekletiliyor.

(İHA)

Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
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