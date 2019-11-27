Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.

Ülke genelinde devam eden pastırma sıcakları, Yüksekova ilçesinde bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer ise, sürücülerin daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Kar yağışına hazırlıksız yakalan vatandaş ise işlerinde ve evlerine giderken zor anlar yaşadılar.

Öte yandan, Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri vatandaşların olumsuz bir durum yaşaması için hazır bekletiliyor.