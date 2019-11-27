Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da kar yağışı
Son Dakika Yerel Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika

Yüksekova'da kar yağışı

6 saat önce

Yüksekova'da kar yağışıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.

Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.

Ülke genelinde devam eden pastırma sıcakları, Yüksekova ilçesinde bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer ise, sürücülerin daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Kar yağışına hazırlıksız yakalan vatandaş ise işlerinde ve evlerine giderken zor anlar yaşadılar.

Öte yandan, Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri vatandaşların olumsuz bir durum yaşaması için hazır bekletiliyor.

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:17:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da kar yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]