Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika

Yüksekova'da kar yağışı

6 saat önce

Yüksekova'da kar yağışıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce açıklanan ve kentte akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı başladı. Gece de devam etmesi beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssü havanlı saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:20:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]