Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika

Yüksekova'da kar yağışı
6 saat önce
Yüksekova'da kar yağışıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:56 Kaynak: DHA
Yüksekova'da kar yağışı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce açıklanan ve kentte akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı başladı. Gece de devam etmesi beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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